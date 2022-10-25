Украинские военные обстреляли населенные пункты ЛНР из HIMARS | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 07:23 Украинские военные обстреляли населенные пункты ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ из РСЗО HIMARS на Старобельск, Зоринск и Белокуракино РИА "Новости"

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Украинские боевики за прошедшие сутки провели пять обстрелов населенных пунктов их тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказались населенные пункты Краснореченское, Золотое-2, Старобельск, Белокуракино и Зоринск. Всего ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь ракет из HIMARS.

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В ходе обстрелов в Золотое-2 разрушены два жилых дома, в Старобельске поврежден жилой дом и разрушено здание железнодорожного вокзала в Белокуракино.

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Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал усилить военный ответ России на обстрелы присоединенных территорий со стороны Украины.

По его мнению, ухудшения нынешней обстановки ждать не стоит, но нужно принять жесткие меры, чтобы Украина даже не думала об атаках на мирные города и села.