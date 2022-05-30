Украинские военные обстреляли Макеевку из тяжелой артиллерии

Червоногвардейский район города Макеевки подвергся артиллерийскому обстрелу. Украинские военные выпустили по нему четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Огонь велся в 04:30 из Авдеевки. Данных о жертвах нет. Утром 30 мая также пострадал населенный пункт Гольмовский. В 05:40 его обстреляли шестью аналогичными снарядами из Новолуганского.

Вооруженные силы Украины регулярно открывают огонь по территории ДНР. Накануне они атаковали населенные пункты Пантелеймоновка, Гольмовский и Петровский район Донецка. Местные жители сняли на видео упавшую в их дворе ракету.