Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске | 360°

Все новости

Деньги

14 сентября 2022, 13:41

Песков назвал газ из России востребованным в быстро развивающихся странах

Здоровье

14 сентября 2022, 13:39

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России превысил 51 тысячу

Реклама

Спецоперация

14 сентября 2022, 13:32

ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами в Херсонской области

Общество

14 сентября 2022, 13:28

Умер директор Центра разведения леопардов Семенов

Власть

14 сентября 2022, 13:21

Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона

Эксклюзив

14 сентября 2022, 13:19

«Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:17

От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города

Общество

14 сентября 2022, 13:14

Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку

Происшествия

14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Спецоперация

14 сентября 2022, 12:31

Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске

ВСУ обстреляли Перевальский колледж в ЛНР, погиб подросток

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли здание колледжа в Перевальске. Погиб 15-летний подросток, семь человек ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. В соцсетях появилось видео с места обстрела.

Украинские военные атаковали Перевальск в 07:40. Они выпустили шесть ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погиб 15-летний подросток, пострадали семь человек: шесть учащихся колледжа от 15 до 17 лет и преподаватель 1961 года рождения.

Реклама

По соцсетям разлетелось видео с места событий. Вокруг здания колледжа ходили педагоги. Они искали своих учеников и коллег, а заодно помогали тем, кто успел выбежать. Голыми ногами на асфальте стояла одна из учениц. Она звала свою подругу и просила других ее отыскать.

Реклама

Спасатели вошли в то, что осталось от здания Перевальского колледжа. Снаряды полностью разрушили крышу, деревянные балки разлетелись во все стороны. В некоторых кабинетах не осталось части стен, в окнах — стекол. Из-под завалов достали парня с порезом на пояснице.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама