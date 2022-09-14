Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске ВСУ обстреляли Перевальский колледж в ЛНР, погиб подросток

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Вооруженные силы Украины обстреляли здание колледжа в Перевальске. Погиб 15-летний подросток, семь человек ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. В соцсетях появилось видео с места обстрела.

Украинские военные атаковали Перевальск в 07:40. Они выпустили шесть ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погиб 15-летний подросток, пострадали семь человек: шесть учащихся колледжа от 15 до 17 лет и преподаватель 1961 года рождения.

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По соцсетям разлетелось видео с места событий. Вокруг здания колледжа ходили педагоги. Они искали своих учеников и коллег, а заодно помогали тем, кто успел выбежать. Голыми ногами на асфальте стояла одна из учениц. Она звала свою подругу и просила других ее отыскать.

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Спасатели вошли в то, что осталось от здания Перевальского колледжа. Снаряды полностью разрушили крышу, деревянные балки разлетелись во все стороны. В некоторых кабинетах не осталось части стен, в окнах — стекол. Из-под завалов достали парня с порезом на пояснице.

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