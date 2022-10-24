Три ракеты украинских военных попали в Каховскую ГЭС | 360°

Важное 24 октября 2022, 12:26 Три ракеты украинских военных попали в Каховскую ГЭС РИА «Новости: три ракеты попали в Каховскую ГЭС в ходе обстрела со стороны ВСУ

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Украинские боевики атаковали Каховскую ГЭС. Три ракеты попали в комплекс станции. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Всего украинские военные выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня „Ольха“ и HIMARS, три ракеты попали в Каховскую ГЭС», — заявили в экстренных службах.

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Руководитель Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что боевики практически ежедневно наносят ракетные удары по городу, выпуская в день примерно по 120 ракет. Большую часть из них сбивают отечественные системы противовоздушной обороны.

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Россия распространяла в ООН призыв не допустить возможного разрушения дамбы на Каховской ГЭС, которое приведет к гибели многих тысяч мирных жителей, писал RT.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов предупреждал, что в случае атаки на Каховскую дамбу со стороны ВСУ также нарушится работа и Запорожской атомной электростанции.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал, что власти начали сброс воды из водохранилища по течению Днепра, чтобы минимизировать ущерб в случае возможной атаки ВСУ на дамбу.