Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Всего нацисты выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров со стороны населенного пункта Авдеевка.

В течение ночи украинские войска также нанесли удар по Пантелеймоновке, Петровскому и Киевскому районам Донецка. Они запустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и семь ракет РСЗО «Град».