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    19 июля 2022, 07:34

    Украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

    Всего нацисты выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров со стороны населенного пункта Авдеевка.

    В течение ночи украинские войска также нанесли удар по Пантелеймоновке, Петровскому и Киевскому районам Донецка. Они запустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и семь ракет РСЗО «Град».