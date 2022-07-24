Украинские военные обстреляли из «Градов» два района Донецка

Украинские войска обстреляли зажигательными снарядами Ворошиловский и Калининский районы Донецка. Для атаки они использовали БМ-21 «Град», заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировали в 22:37 23 июля. Атаку военные вели из населенного пункта Первомайское.

«По Донецку (Ворошиловский и Калининский районы) выпущено три ракеты (зажигательный снаряд) из БМ-21 „Град“» — написало представительство в своем Telegram-канале.

Утром 23 июля ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Под ударами оказались Кировский и Киевский районы города. Украинские военные стреляли из населенного пункта Красногоровка. Боеприпасы повредили жилые дома, автомобили и газопровод. Также украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС, написал сайт utro.ru.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ продолжают размешать вооружение в жилых домах и учебных заведениях ДНР. Огневые позиции появились в Артемовске, Константиновке и Краматорске.