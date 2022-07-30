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    30 июля 2022, 21:49

    Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

    ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

    Юлия Шелковенко

    Бойцы ВСУ вечером 30 июля обстреляли Горловку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram представительство ДНР в СЦКК.

    Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

    Кроме того, по Горловке выпустили 12 снарядов калибром 122 мм, 5 снарядов калибром 122 мм и 5 мин калибром 120 мм. Обстрелам подвергся поселок Гольмовский, по нему стреляли из танка.

    Горловка находится в 50 километрах от Донецка, на территории города размещены химические и угледобывающие предприятия. Военнослужащие ВС РФ и союзные войска продолжают теснить украинских солдат в Донбассе.

    Ранее были уничтожены 140 националистов на станции Красноармейск. Удар осуществили из высокоточного оружия.