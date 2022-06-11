Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новолуганского, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров.

Накануне украинские военнослужащие нанесли массированный ракетный удар по Донецку, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Народная милиция ДНР сообщила, что военные отбили укрепленный район нацистов в поселке Доломитное.

Министерство обороны РФ на видео показало работу ремонтных подразделений по восстановлению боевой техники в ходе спецоперации на Украине.