Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне националисты нанесли удар по Донецку из танка, выпустив 25 снарядов.

Также ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка, четыре человека получили ранения и еще девять пострадали.