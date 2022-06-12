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    12 июня 2022, 07:06

    Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского в ДНР со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

    Накануне националисты нанесли удар по Донецку из танка, выпустив 25 снарядов.

    Также ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка, четыре человека получили ранения и еще девять пострадали.