12 июня 2022, 07:06
Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского в ДНР со стороны ВСУ
Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне националисты нанесли удар по Донецку из танка, выпустив 25 снарядов.
Также ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка, четыре человека получили ранения и еще девять пострадали.