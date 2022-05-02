Украинские военные обстреляли два района Донецка

Военные Украины обстреляли два района Донецка. За 13 минут они выступили восемь снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлениям: 23:54 — населенный пункт Водяное — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», — заявило представительство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в сообщении, вторая серия обстрелов произошла в 00:07. Украинские войска выпустили четыре ракеты из БМ-21 «Град» по населенному пункту Красногоровка Кировского района.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что в результате обстрела освобожденных территорий пострадали восемь мирных жителей. Огонь по людям открыли бойцы вооруженных формирований Украины. В Волновахском районе пострадал 44-летний мужчина. В Мариуполе ранили четырех мужчин, а также трех женщин. Пострадавшим от 48 до 75 лет.