Спецоперация 04 сентября 2022, 07:48 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли Донецк Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Донецка РИА «Новости»

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Украинские войска утром 4 сентября обстреляли Донецк. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Было выпущено в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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Первый обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:10 по направлению населенный пункт Орловка — Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

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После 06:00 зафиксирован обстрел по направлению: 06:55 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Куйбышевский район). Здесь было выпущено восемь снарядов натовского калибра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска утром 2 сентября обстреляли Донецк, Горловку, Пантелеймоновку и Макеевку.

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