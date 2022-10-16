Украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра | 360°

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Украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ по Донецку снарядами натовского калибра

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Украинские войска выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов «натовского» калибра. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов.

Как отметили СКК ДНР, обстрелы со стороны ВФУ зафиксировали по нескольким направлениям. Так, националисты выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам.

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Ранее Совместный центр сообщал об атаке боевиков на Донецк и Ясиноватую. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня. Украинские военные выпустили 27 снарядов со стороны населенных пунктов Орловка, Нетайлово и Красногоровка.

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Украинские боевики совершили несколько попыток провести разведку боем в Краснолиманском направлении около населенных пунктов ДНР и ЛНР. Но огневое поражение со стороны российских войск заставило ВСУ отступить на исходные позиции с серьезными потерями, сообщил накануне, 15 октября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ликвидировано, по его словам, две боевые машины пехоты и семь пикапов

ДНР

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