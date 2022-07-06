Украинские военные утром 6 июля вновь обстреляли Донецк, применив натовские снаряды калибром 155 миллиметров. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем националистов оказались Киевский и Куйбышевский районы города. ВСУ выпустили снаряды со стороны населенного пункта Первомайское и четыре снаряда со стороны Авдеевки.

Украинские военные уже применяли в бою поставленные США гаубицы М-777 калибром 155 миллиметров против мирного населения Донбасса.

Газета «Известия» показала последствия атаки Украины на Донецк. На кадрах видео можно увидеть серьезные повреждения жилого дома. Жительница рассказала, что отдыхающих во дворе людей спасло дерево, в которое попал снаряд нацистов.

Накануне при обстреле Донецка на глазах матери погибла маленькая девочка.