Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами | 360°

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28 сентября 2022, 07:21

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

СЦКК ДНР сообщил об атаке на Донецк снарядами НАТО со стороны ВСУ

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Украинские боевики нанесли удар по Донецку. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказался Ворошиловский район города, они выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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Накануне в Донецкой Народной Республике завершился референдум о вхождении региона в состав России.

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Жители ДНР почти единогласно проголосовали за вступление в РФ, такое желание изъявили99,23% избирателей при явке 97,51% жителей.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что около 500 аккредитованных журналистов и 100 международных наблюдателей тщательно следили за ходом голосования, с их стороны нареканий не было.

ДНР

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