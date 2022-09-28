Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 07:21 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами СЦКК ДНР сообщил об атаке на Донецк снарядами НАТО со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по Донецку. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказался Ворошиловский район города, они выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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Накануне в Донецкой Народной Республике завершился референдум о вхождении региона в состав России.

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Жители ДНР почти единогласно проголосовали за вступление в РФ, такое желание изъявили99,23% избирателей при явке 97,51% жителей.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что около 500 аккредитованных журналистов и 100 международных наблюдателей тщательно следили за ходом голосования, с их стороны нареканий не было.

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