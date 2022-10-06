Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку | 360°

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Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

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Утром 6 октября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и дважды Макеевку. Они использовали артиллерийские снаряды крупного натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрелы в четверг начали с 04:00. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибром 155 миллиметров. Затем в 05:00 и 06:32 они ударили еще девятью снарядами по Червоногвардейскому району Макеевки. Во всех случаях огонь вели из Орловки.

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Калибр 155 миллиметров является стандартным для орудий стран НАТО, в то время как российские военные используют в основном 152 миллиметра, сообщил RT. Его относят к категории крупного калибра. Такие снаряды подходят для гаубиц и полевых орудий.

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Военные Украины регулярно атакуют Донецк. В среду под очередным обстрелом в Кировском районе погибли женщина и 17-летний парень. Кроме того, по данным Министерства угля и энергетики ДНР, без света остались 500 абонентов на территории Кировского РЭС, потому что украинские снаряды вывели из строя шесть трансформаторных подстанций.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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