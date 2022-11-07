Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 07:13 Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Ясиноватую РИА "Новости"

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали Донецк и Ясиноватую. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля координации и прекращения огня.

Всего боевики выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку со стороны населенного пункта Орловка.

Реклама

Также по Ясиноватой военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра со стороны Авдеевки.

Реклама

Ранее стало известно, что украинские военные ударили по зданию Управления донецкими железными дорогами из реактивной системы залпового огня HIMARS. Крыша корпуса загорелась, стена здания оказалась пробита снарядом насквозь.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале показывал кадры с места пожара.

Также накануне стало известно, что снаряды националистов повредили газопровод в городе Горловка.