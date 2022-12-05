Спецоперация 05 декабря 2022, 07:39 Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку СЦКК ДНР сообщил об обстреле ВСУ Донецка и Горловки РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку утром в понедельник. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» со стороны населенного пункта Тоненькое, под огнем оказался Ворошиловский район Донецка. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

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Также украинские военные нанесли удар по Никитовскому району Горловки, запустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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Обстрелы ВСУ не утихают, вечером в воскресенье также под огнем оказались жители Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Националисты выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в ходе атаки ВСУ пострадали 11 мирных жителей города. Снаряды попали в ряд жилых районов, включая бульвар Пушкина, а также улицы Щорса и Университетская.