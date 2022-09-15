Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, запустив 11 снарядов НАТО за час РИА Новости

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Украинские националисты ударили по Донецку и Горловке, в течение часа запустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались Киевский и Кировский районы Донецка. Нацисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка. Горловку обстреляли с позиций в Дзержинске. .

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале рассказал, что в результате утреннего обстрела Кировского района получил повреждение частный дом, пострадали кровля и остекление. Также полностью разрушена придомовая хозяйственная постройка.

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Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что Союзные войска пресекли попытку украинского десанта высадиться Кинбурнскую косу. Военные ликвидировали более 120 националистов.

Накануне ВСУ ударили по Докучаевску в ДНР, снаряды попали в детский сад. Ранения получили пять человек, включая трех детей.

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