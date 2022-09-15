Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами | 360°

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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, запустив 11 снарядов НАТО за час

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Украинские националисты ударили по Донецку и Горловке, в течение часа запустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались Киевский и Кировский районы Донецка. Нацисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка. Горловку обстреляли с позиций в Дзержинске. .

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин  в Telegram-канале рассказал, что в  результате утреннего обстрела Кировского района получил повреждение частный дом, пострадали кровля и остекление. Также полностью разрушена придомовая хозяйственная постройка.

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Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал,  что Союзные войска пресекли попытку украинского десанта высадиться Кинбурнскую косу. Военные ликвидировали более 120 националистов.

Накануне ВСУ ударили по Докучаевску в ДНР, снаряды попали в детский сад. Ранения получили пять человек, включая трех детей.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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