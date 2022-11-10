10 ноября 2022, 07:49
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Киевский и Кировский районы Донецка
Украинские военные атаковали Донецк ночью 10 ноября. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.
Под огнем оказались Кировский и Киевский районы города, всего по ним выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел шел со стороны населенных пунктов Орловка и Красногоровка.
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Кроме того, ВСУ ударили по Куйбышевскому району, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Нетайлово.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщал, что во время атаки националистов в Куйбышевском районе погиб молодой человек2002 года рождения. Также осколочные ранения получила женщина 1981 года рождения.
Ранее стало известно, что в зоне боевых действий погиб депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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