Украинские военные обстреляли Донецк | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 07:21 Украинские военные обстреляли Донецк СЦКК ДНР: украинские военнослужащие обстреляли Ленинский район Донецка РИА "Новости"

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Украинские военные минувшей ночью вновь атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем оказался Ленинский район города. Всего националисты выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Красногоровка, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Накануне украинские военные обстреляли здание Управления Донецкой железной дороги из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты.

Начался пожар, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Всего в ликвидации последствий возгорания приняли участие 18 единиц спецтехники и 60 человек. Никто не пострадал.