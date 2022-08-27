Украинские военные обстреляли ДНР девять раз за два часа

Украинские военные нанесли девять ударов по территории ДНР за два часа, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Атаки пришлись на Еленовку, Зайцево, Горловку, Макеевку и Ясиноватую.

Власти республики сообщили, что по Горловке ударили в 15:40, 17:16 и 17:20. ВСУ задействовали артиллерию, включая снаряды натовского калибра. Всего по городу выпустили 16 снарядов. Зайцево обстреляли в 16:55, 17:15 и 17:25. По поселку нанесли 14 выстрелов из танка и выпустили артиллерийские снаряды.

Также украинские военные атаковали Черногвардейский район Макеевки, Ясиноватую и Еленовку.

Утром в субботу под обстрел ВСУ попала телеведущая Юлия Барановская. Украинские военные выпустили снаряды по гостинице в Донецке, где она остановилась для работы над проектом «Женщины Донбасса».

Накануне глава республики Денис Пушилин переименовал представительство ДНР в СЦКК. В название организации добавили словосочетание о военных преступлениях Украины.