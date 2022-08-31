Украинские военные обстреляли детский сад в Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад № 115 в Калининском районе Горловки. Здание сильно пострадало. Фотографии разрушений опубликовал в своем Telegram-канале глава Горловской городской администрации Иван Приходько.

Детский сад находится на улице Активной в поселке Шахты имени Румянцева. Украинские снаряды пробили крышу, доски и бетонные обломки упали прямо на детские кровати. Пострадали общая спальня и игровая зона. Окна остались без стекол.

«В очередной раз от обстрелов украинских карателей страдают наши детские учреждения», — написал глава горадминистрации.

Калининский район Горловки ВСУ обстреляли 30 августа, в 21:50, из населенного пункта Дружба. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), они использовали пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Утром 31 августа украинские военные атаковали Никитовский район. В 09:00 они выпустили из населенного пункта Ленинское девять мин калибром 120 миллиметров. Всего за сутки украинские военные обстреляли Горловку 23 раза. Пострадали три частных дома, один соцобъект, три газопровода. Кроме того, 33 трансформаторные подстанции обесточены.