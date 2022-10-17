Попытки украинских военных сбить дрон-камикадзе в Киеве попали на видео | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 10:10 Поделиться Telegram

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Viber Попытки украинских военных сбить дрон-камикадзе в Киеве попали на видео Член главсовета Запорожской области Рогов показал попытку ВСУ сбить дрон над Киевом

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Киев атаковали дроны-камикадзе, произошли взрывы. Украинские военные безуспешно попытались сбить беспилотники. Видео одной из таких операций показал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На кадрах беспилотник пролетел высоко в небе. Прозвучала серия выстрелов, но дрон остался цел.

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«Тем временем в Киеве», — подписал запись Владимир Рогов.

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По его словам, город атакуют дроны «Герань», а украинские военные безуспешно ведут по ним беспорядочный шквальный огонь, в том числе из обыкновенного стрелкового оружия. При этом киевляне страдают не столько от самих беспилотников, сколько от непрофессиональных действий своих же подразделений противовоздушной обороны.

Утром 17 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прогремели на объектах энергетической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях, власти предупредили об опасности жителей Одесской, Николаевской и других областей.

Взрывы в Шевченковском районе Киева спровоцировали дроны-камикадзе. Загорелось нежилое здание, один из ударов пришелся на предприятие «Укрэнерго».

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