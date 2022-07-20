Украинские военные не понимают иностранных инструкторов, сообщили в ЛНР

Украинцев, говорящих по-английски, в ВСУ очень мало, поэтому есть сложности с общением между бойцами и иностранными инструкторами. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Большая часть инструкторов англоязычная, а тех, кто знает английский язык, в украинской армии крайне мало, поэтому прибегают к услугам переводчиков, но в полевых условиях это практически нереально. Языковой барьер значительно затрудняет обучение украинских военнослужащих в использовании артиллерийских систем и других типов вооружения», — сказал Марочко.

Помощь от гражданских переводчиков получить невозможно, так как люди боятся ехать в зону спецоперации.

Ранее сообщалось, что Украина надеется на иностранных военных. Их планировали оставить в западных регионах, а войска ВСУ оттуда перебросить к Донбассу. Вот только союзники не спешат рисковать.