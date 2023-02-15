15 февраля 2023, 11:00
Украинские военные начали вывозить из Артемовска архивы госучреждений — СМИ
Телеканал «Звезда»: ВСУ начали вывозить архивы из госучреждений в Артемовске
Украинские военные приступили к вывозу архивов государственных учреждений в Артемовске. Об этом со ссылкой на украинских волонтеров сообщил телеканал «Звезда».
«Документы Пенсионного фонда и городского управления образования загружают в автобусы, выбрасывая папки с бумагами прямо из разбитых окон», — говорится в сообщении.
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Вывоз документации связан с вероятными планами украинских боевиков оставить город в ближайшее время.
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что власти не видят перспективы оставления Артемовска украинскими войсками. Он подчеркивал, что российские военнослужащие с трудом, но все-таки продвигаются вглубь города.
Бывший украинский политик Олег Соскин предположил, что оставление Артемовска станет угрозой свержения для президента страны Владимира Зеленского.
ВСУ
Артемовск
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