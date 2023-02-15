Спецоперация 15 февраля 2023, 11:00 Украинские военные начали вывозить из Артемовска архивы госучреждений — СМИ Телеканал «Звезда»: ВСУ начали вывозить архивы из госучреждений в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные приступили к вывозу архивов государственных учреждений в Артемовске. Об этом со ссылкой на украинских волонтеров сообщил телеканал «Звезда».

«Документы Пенсионного фонда и городского управления образования загружают в автобусы, выбрасывая папки с бумагами прямо из разбитых окон», — говорится в сообщении.

Реклама

Вывоз документации связан с вероятными планами украинских боевиков оставить город в ближайшее время.

Реклама

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что власти не видят перспективы оставления Артемовска украинскими войсками. Он подчеркивал, что российские военнослужащие с трудом, но все-таки продвигаются вглубь города.

Бывший украинский политик Олег Соскин предположил, что оставление Артемовска станет угрозой свержения для президента страны Владимира Зеленского.