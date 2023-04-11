11 апреля 2023, 22:07
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки
Советник врио главы ДНР Кимаковский рассказал о сдающихся в плен бойцах ВСУ
Большое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен под Авдеевкой. Об этом советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала.
«Сейчас именно под Авдеевкой наблюдается очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен», — сказал он.
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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, российские военные в ходе боевых действий за город Артемовск уверенно продвигаются вперед.
Сейчас российская армия контролирует свыше 80% от всей территории Артемовска. Однако говорить о полном освобождении города еще рано, потому что ожесточенные бои идут на западных рубежах населенного пункта.
Украинские военные пытались перефокусировать силы с Артемовского направления на Авдеевку. Именно на этом участке фронта российские подразделения продвигаются достаточно успешно, отмечал Пушилин.
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Украина
Авдеевка
Артемовск
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