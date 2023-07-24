Спецоперация 24 июля 2023, 15:38 Украинские военные начали массово сдаваться на Запорожском направлении — Балицкий Врио губернатора Балицкий: бойцы ВСУ начали массово сдаваться на Запорожском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что оружие складывают целые подразделения.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области отметил, что ВС России держат оборону, боевой дух у них «прекрасный». А вот бойцы ВСУ на протяжении последнего месяца начали массово сдаваться.

Реклама

«Уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — уточнил Евгений Балицкий.

По его словам, сдавшихся в плен не бьют, для них организовали достойные условия содержания.

Утром 24 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Налет дронов также отразили в Крыму. Власти Украины попытались запугать мирное население, прибегнув к террористическим методам, отметили в МИД. Там уточнили, что эти атаки не имели военного смысла. Министерство призвало международные организации дать оценку случившемуся.