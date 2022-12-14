Спецоперация 14 декабря 2022, 08:22 Украинские военные на Купянском направлении выдали себя светом фонариков РИА «Новости»: ВСУ на Купянском направлении попали под удар ВС России, включив фонарики Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские разведчики вычислили местонахождение бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении при помощи фонариков. Командир группы специального назначения Западного военного округа рассказал об этом случае РИА «Новости».

Разведывательная группа специального назначения круглосуточно следит с наблюдательного пункта за действиями противника. По словам командира, днем между боями по ту сторону баррикад слышны звуки моторов военной техники, а ночью украинские военные устраивают вылазки. Одну группу засекли утром благодаря свету от фонарей.

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«Решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить», — рассказал офицер.

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Информацию и координаты передали артиллеристам, а те выстрелили по ВСУ из автоматических станковых гранатометов. Некоторые бойцы погибли, другие сбежали.

Ранее один из военнослужащих рассказал об успехах мобилизованных россиян на Купянском направлении. Они наравне с военнослужащими-контрактниками уничтожили несколько единиц бронетехники и десятки противников.