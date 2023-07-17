Спецоперация 17 июля 2023, 14:15 Украинские военные лишились склада топлива в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива группы «Лиман» ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по складу топлива для военной техники украинского подразделения «Лиман» в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 25-й воздушно-десантной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также Новоегоровка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, российские военные ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВСУ за прошлые сутки отразили две атаки боевиков на Краснолиманском направлении. В общей сложности потери противника составили до 60 человек живой силы. Он также лишился артиллерийской системы М777.