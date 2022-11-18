Спецоперация 18 ноября 2022, 22:04 Украинские военные использовали детей в Херсонской области в качестве наводчиков ТАСС: Украина использует подростков на Херсонщине как артиллерийских корректировщиков РИА «Новости»

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ВСУ используют детей и подростков в качестве артиллерийских корректировщиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой представителя правоохранительных органов Херсонской области.

«Украинская сторона активно использует детей и подростков, не осознающих характера и последствий своих действий, как для корректировки артиллерийского огня ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил он.

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Правоохранитель рассказал, что один из задержанных мальчиков навел артиллерию на завод в Голопристанском районе Херсонщины. Из-за этого удара погибло семь человек.

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В сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей. С подростками связываются через соцсети и предлагают за небольшую оплату выполнять несложные задания: передавать данные о передвижении российских и союзных войск.

Тогда сообщалось, что батальон «Дон» 22-го армейского корпуса смог перехватить одного из агентов. 14-летний мальчик с товарищами отправлял своим кураторам из СБУ фотографии, видеозаписи и координаты воинских частей. За один снимок подросткам обещали три тысячи гривен.