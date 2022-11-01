Украинские военные дважды обстреляли Донецк | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 07:07 Украинские военные дважды обстреляли Донецк ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Telegram-канал Куйбышевский район

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Украинские войска 1 ноября дважды обстреляли Донецк. Они использовали артиллерийские снаряды крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Первые пять снарядов калибром 155 миллиметров прилетели со стороны Нетайлово в 00:10. Их выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам. В 06:07 удар повторили. Три аналогичных снаряда, стандарта НАТО, выпустили по Куйбышевскому району.

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Минувшей ночью Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли Горловку. Они атаковали ее с огневых позиций в двух населенных пунктах — Дзержинск и Дружба. От снарядов калибром 122 и 155 миллиметров пострадал Никитовский района города.

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В понедельник украинские военные обстреливали не только Кировский и Куйбышевский, но также Петровский и Ворошиловский районы Донецка. Снаряды попали в центр города. ВСУ, по информации штаба территориальной обороны, целились в студенческий городок. Местным жителям посоветовали спуститься в укрытия и не выходить, пока не стихнет обстрел.