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«Было очень страшно». Украинские военные ударили из танка по школе при отступлении в ЛНР

Учительница Светлана из ЛНР: ВСУ били из танка по школе при отступлении

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Украинские бойцы стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое во время своего отступления. Об этом рассказала  врио директора учебного заведения, учительница Светлана.

«Перед тем как отойти, они выехали на дорогу и били из танка по школе, и народ все это видел. На тот момент многие сидели по подвалам, но тем не менее видели, что происходило», — привело слова педагога РИА «Новости».

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Как заявила учительница, украинские военные говорили местным жителям, что уедут и ничего им не оставят. Люди ничего не могли сделать против танков.

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«Возмущались, конечно, но это было очень страшно», — подчеркнула Светлана.

Союзные войска взяли под контроль город Золотое в ЛНР в конце июня. Сейчас российские военные продолжают освобождать территории от украинских националистов и выполнять задачи спецоперации.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ранее Минобороны пояснило, что призванных россиян после боевого слаживания привлекут к обороне и контролированию освобожденных территорий. Пока мобилизованные проходят обучение.

ЛНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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