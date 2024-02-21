Спецоперация 21 февраля 2024, 23:49 Украинские военные без согласования бежали из Авдеевки из-за усталости WP: уставшие бойцы 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования РИА «Новости»

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Военнослужащие 110-й бригады Вооруженных сил Украины из-за усталости бежали из Авдеевки в Донецкую Народную Республику без предварительного согласования. Об этом сообщила газета Washington Post.

Выход ВСУ из города плохо спланировали. Один из украинских солдат рассказал, что некоторым бойцам приказали занять позиции, которые уже взяли или уничтожили российские войска.

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«Военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции „без предварительного согласования“», — отметили авторы материала.

При этом не все солдаты смогли выбраться из города, поделился командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей. Он добавил, что сдача Авдеевки «психологически сломала» и шокировала некоторых бойцов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что российские военные блестяще справились с задачей по освобождению Авдеевки. Он назвал солдат ВС России героями.