Украинские военные атаковали Стаханов в ЛНР

Город Стаханов подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Военные выпустили по нему ракету «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел произошел в 01:00 22 июня. Украинские военные вели огонь с позиций в районе Краматорска. Они выпустили одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Тем временем силы ЛНР при поддержке российских войск освободили Тошковку, приступили к боям за Малую Камышеваху, которая является пригородом Золотого, и двинулись в сторону Лисичанска.