Украинские военные атаковали Стаханов в ЛНР

Город Стаханов подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Военные выпустили по нему ракету «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел произошел в 06:00 26 июня. Украинские военные вели огонь с позиций в районе населенного пункта Дружковка. Они выпустили одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Накануне российские войска и подразделения ЛНР взяли под полный контроль промышленную зону завода «Азот» в Северодонецке. Позднее Министерство обороны РФ сообщило о полном взятии города.