Город Стаханов подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Военные выпустили по нему ракету «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел произошел в ночь на 5 июля. Украинские военные вели огонь с позиций в районе населенного пункта Артемовск. Они выпустили одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что территория Луганской Народной Республики находится под полным контролем российских войск. Президент России Владимир Путин сказал, что войска, принявшие участие в освобождении республики, должны отдохнуть.