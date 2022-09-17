Украинские военные атаковали село в Белгородской области | 360°

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Украинские военные атаковали село в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по селу Красный Хутор в Белгородской области

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Украинские националисты атаковали село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал он.

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Украинские военные 16 сентября нанесли удар по городу Валуйки, при атаке погиб один мирный житель и еще два человека пострадали. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

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Власти Белгородской области перевели на дистанционный формат обучения школы в районах, граничащих с Украиной. Детские сады также закрылись, в них продолжат работу только дежурные группы, писало Nation News.

В начале нынешней недели украинские нацисты нанесли удар по населенному пункту Логачевка, где погибла женщина. Также при обстреле Шелаева пострадали два местных жителя.

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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