Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР | 360°

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Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР

СЦКК ДНР сообщил об обстреле ВСУ Гольмовского, Каштанового, Макеевки и Пантелеймоновки

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Украинские войска в очередной раз ударили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики из тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Под огонь попали Каштановое, Яковлевка, Макеева, Пантелеймоновка, Зайцево, Гольмовский, Александровка и Старомихайловка.

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В общей сложности ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра, четыре снаряда калибра 122 миллиметра и семь снарядов калибра 155 миллиметров.

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Также утром СЦКК сообщил, что украинская армия вновь обстреляла Донецк, применив свыше 20 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В ДНР идет референдум о вхождении региона в состав России, голосование началось 23 сентября и закончится 27 сентября.

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