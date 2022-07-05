Украинские военные атаковали парк в центре Донецка

Украинские военные нанесли удар по пару имени Щербакова в Ворошиловском районе Донецка. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

Зона отдыха расположена в центральной части города, рядом с ней — веревочный парк, торговые центры и автовокзал.

Источник фото: телеканал «360»

По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня ДНР, бойцы ВСУ отправили по Ворошиловскому району три снаряда калибром 155 миллиметров.

Также под огнем оказался еще один район города. В период с 10:30 по 10:45 украинские националисты выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району. Они вели обстрел от населенного пункта Первомайское.

Донецкие СМИ написали, что в результате обстрела в Ворошиловском районе получил повреждения мост в парке.