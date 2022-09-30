Украинские военные атаковали Макеевку натовскими снарядами | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 07:23 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные атаковали Макеевку натовскими снарядами СЦКК ДНР сообщил об обстреле Макеевки снарядами образца НАТО РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по населенному пункту Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Всего националисты выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО, о разрушениях и пострадавших пока не сообщалось. ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Орловка.

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Кроме того, под удар попала Пантелеймоновка, по которой ВСУ со стороны поселка Новгородское выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра.

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Также утром украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк, запустив сразу 11 снарядов калибра 155 миллиметров.

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