Минобороны показало, как пленных бойцов с «Азовстали» лечат в больнице Новоазовска

Видео с пленными украинскими боевиками с завода «Азовсталь» показало Минобороны РФ. Националисты проходят лечение в больнице Новоазовска Донецкой Народной Республики.

«Отношение нормальное. Нейрофизического воздействия, психологического на меня не оказывают. Посмотрели ногу, сказали, что все нормально. Питание отличное», — рассказал пленный военнослужащий.

Военнопленные отметили, что им оказана медицинская помощь, содержание «отличное». На кадрах видно, что мужчины спокойны, все говорят, что отношение к ним «отличное».

За прошедшие сутки с территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 военнослужащих, среди них 29 раненых. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. В больницу Новоазовска госпитализировали 51 военнопленного, нуждающегося в стационарном лечении, сообщили в Минобороны РФ.