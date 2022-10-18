Украинские солдаты развенчали байки про русский плен | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 08:12 Украинские солдаты развенчали байки про русский плен Военнослужащие из Украины рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят

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Украинские военнослужащие рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В плену отлично с нами обращались… Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили, что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться», — сказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

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Он добавил, что его никто не бил и не унижал.

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Его слова подтвердил другой украинский военнопленный — 47-летний Николай Дяченко из города Сумы. Он рассказал, что к нему тоже хорошо относились, не били и давали пить воду.

Ранее военнопленный Ярослав из 53-й бригады украинских силовиков рассказал, что киевское командование лишает своих военных связи и дополнительной информации об обстановке. Это делается для того, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не предпринимали никаких самостоятельных действий.