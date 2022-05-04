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    04 мая 2022, 22:26

    Украинские власти в Запорожской области присваивают и перепродают гумпомощь — Минобороны РФ

    Минобороны РФ: в Запорожской области украинские власти присваивают и перепродают гумпомощь

    Полина Созыкина

    Администрации городов в Запорожской области Украины присваивают гуманитарную помощь и перепродают ее гражданскому населению, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Украинские власти в Запорожской области присваивают и перепродают гумпомощь — Минобороны РФ

    «В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — говорится в заявлении гуманитарного штаба России.

    Из-за таких действий украинских властей международные организации могут прекратить доставку гуманитарных грузов. Факты хищения гумпомощи характеризуют киевский режим и демонстрируют их настоящее отношение к судьбе украинского народа, заявил Мизинцев.

    За прошедший день в гумштаб России поступили почти 200 обращений с просьбами об эвакуации из Украины. За сутки из Донбасса и с Украины вывезли 10,6 тысячи человек, среди них 1,4 тысячи детей.

    ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями, в Краматорске украинские боевики разместили военную технику на территории школы и профучилища.