Администрации городов в Запорожской области Украины присваивают гуманитарную помощь и перепродают ее гражданскому населению, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению», — говорится в заявлении гуманитарного штаба России.

Из-за таких действий украинских властей международные организации могут прекратить доставку гуманитарных грузов. Факты хищения гумпомощи характеризуют киевский режим и демонстрируют их настоящее отношение к судьбе украинского народа, заявил Мизинцев.

За прошедший день в гумштаб России поступили почти 200 обращений с просьбами об эвакуации из Украины. За сутки из Донбасса и с Украины вывезли 10,6 тысячи человек, среди них 1,4 тысячи детей.

ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями, в Краматорске украинские боевики разместили военную технику на территории школы и профучилища.