Спецоперация 13 января 2024, 13:56 Украинские власти сообщили о взрывах в Харьковской области Глава ОВА Синегубов заявил о повреждении объектов в Харьковской области РИА «Новости»

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Несколько взрывов произошло на объектах в Купянском районе Харьковской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, пострадали несколько объектов. Подобности случившегося Синегубов не озвучил.

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Утром 13 января по всей территории Украины сработали оповещения воздушной тревоги. В последнюю очередь сирены прозвучали на западной Украине. Очевидцы рассказали о прогремевших взрывах в Чернигове, Кременчуге, Днепропетровске и Кировоградской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали территорию России с помощью дронов-камикадзе. Украинские боевики выпустили за сутки 10 БПЛА, которые пролетели над четырьмя селами.

Два беспилотника ударили по селу Журавлевка в Белгородском районе, еще шесть дронов атаковали Козинку Грайворонского района. Один из беспилотников прилетел в село Богун-Городок, устройство посадили и обезвредили. Другой БПЛА рухнул в шебекинском Муроме. Местные жители не пострадали.