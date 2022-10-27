Украинские власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 08:29 Украинские власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье Глава Запорожской ОГА Старух: при обстреле Запорожья поражен объект инфраструктуры РИА "Новости"

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Руководитель подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил в Telegram-канале, что при обстреле Запорожья утром 27 октября были поражены объекты инфраструктуры.

«Ночью атаковали объекты инфраструктуры, один из них загорелся, начался пожар», — сообщил он.

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Вооруженные силы России с 10 октября начали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры — средствам и центрам военного управления, связи, оборонного комплекса и энергетики.

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Утром член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что по энергетическим объектам и позициям украинских боевиков в Запорожье нанесли ракетные удары. После этого в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные превратили Запорожье в укрепленный район по примеру Мариуполя, где находятся тысячи наемников.