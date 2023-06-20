Спецоперация 20 июня 2023, 05:23 Украинские власти решили ставить в приоритет «азовцев» при обменах пленными РИА «Новости»: Киев решил при обмене пленными в первую очередь возвращать боевиков «Азова» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинских военнопленных поделили в Киеве по приоритетности обмена на россиян. Первыми предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова»*. В последнюю очередь идут простые раненые украинские военные, которые уже не смогут вернуться в строй. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию письма руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова.

Адресатом письма является секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Реклама

«Предлагаем ввести следующий порядок обмена военнопленными в зависимости от их приоритетности для нужд ВСУ: a) военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины (в состав этой части входит отряд особого назначения „Азов“* — прим. ред.)», — указано в письме.

Затем приоритет отдается офицерам управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. После них в перечне идут «лица рядового, сержантского и старшинского состава». К ним относятся специалисты-ракетчики, а также танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры и связисты.

Четвертыми значатся «лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава с другими ВУС, не имеющие ранений и травм, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы».

Последними в списке идут военнопленные «офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие ранения и травмы, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы».

Потери ВСУ на Ореховском направлении составили десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. В одном из наступлений российские военнослужащие взяли в плен представителей 65-й механизированной бригады ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация.