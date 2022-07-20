Украинские власти распрощались с надеждой вернуть Херсон

Украинские военные атаковали Антоновский мост в Херсоне. Они ударили по переправе из американской РСЗО HIMARS. По словам капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, украинские власти уже распрощались с надеждой вернуть освобожденные от националистов территории.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Репетиция удара по Крымскому мосту

Удар этой американской «игрушкой» по мосту в Херсоне — это игра на наших нервах. Они, наверное, показывают, что это репетиция удара по Крымскому мосту. Я могу это только так понять. Но ведь есть много мостов на Днепре, в том числе есть мосты и через Киев.

Мы, понимая ситуацию, не трогаем мосты, потому что это связано с мирными жителями. Мы понимаем, что идет не война, а специальная операция

То, что они бьют по мирным городам теми же американскими системами залпового огня говорит о том, что они давно распрощались с тем, что эта земля будет им возвращена. Я думаю, что наши сделали вывод.

Источник фото: wikipedia.org

Уже системы ПВО и России, и ЛНР с ДНР приспособились к этим снарядам. Сбивают их и уничтожают эти установки. Как известно, три из поставленных 10 уже уничтожены. Кто-то говорит, что одна даже попала в руки российских солдат в качестве трофея.

Мы в очередной раз поняли, что ничего человечного, ничего святого у тех, кто стреляет, нет. Если они, не дай бог, получат ракеты дальнего действия, то они будут пытаться стрелять не только, как они заявляют, по своим территориям, но и по нашим.

Игра на публику

ВСУ и по сей день обстреливают наши приграничные территории из минометов. Стараются использовать беспилотники. Но это все тщетно. Я думаю, что задачи, которые поставлены перед спецоперацией, особенного первого этапа по освобождению Донбасса, будут решены. И решены они будут в достаточно обозримой перспективе. Дальше будут следующие этапы по денацификации и демилитаризации киевского режима. По-другому просто быть не может.

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Планы, которые они строят, включая так называемого президента и его свиту, о том, что они потопят Черноморский флот, уничтожат Крымский мост, останутся в их воспаленном мозгу. Я так понимаю, что это чисто популистский жест, чтобы сыграть перед населением и сказать, что у них есть успехи

Конечно, они ориентируются еще и на западных спонсоров, чтобы как можно больше им давали оружия. Причем не оборонительного, а, по факту, уже наступательного.