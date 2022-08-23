Украинские власти раскритиковали Шольца за откровения с Путиным

Украина должна была первой узнать о том, что военно-политический блок НАТО не примет ее в свои ряды. Не стоило обсуждать такие решения с президентом России Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что еще до спецоперации ВС РФ заверял Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в течение 30 лет.

«Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про „открытые двери“», — отметил украинский парламентарий.

Рада в 2014 году предложила отказаться от внеблокового статуса. В 2019 году парламент поддержал изменения в Конституции относительно планов стать частью НАТО.

Запад продолжает поддерживать Киев, отправляя военную помощь. Однако некоторые государства уже не могут позволить себе такие громадные траты, поскольку рискуют сами остаться без оружия.