ВСУ утратили контроль над населенным пунктом Метелкино, сообщил в Теlеgrаm назначенный украинскими властями глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Населенный пункт расположен в районе Северодонецка.

«К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра», — написал он.

Гайдай добавил, что бои продолжаются во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Минобороны России заявило об освобождении Метелкино от украинских националистов 19 июня силами Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ. В оборонном ведомстве констатировали успешное развитие наступления на северодонецком направлении.

В ночь на 20 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров доложил о финальном этапе зачистки Метелкино. В операции принимали участие подразделения спецназа «Ахмат» и второй корпус Народной милиции Луганской Народной Республики. По словам Кадырова, большинство военнослужащих ВСУ в поселке добровольно сложили оружие, пытавшихся сопротивляться «уничтожали на месте».