После распада Советского союза американские власти сделали все, чтобы противопоставить Украину в качестве антипода России. Об этом на заседании Международного антифашистского конгресса заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил телеканал «Звезда».

«После распада СССР в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру и все, что связано с нашей страной», — заявил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что нынешние украинские власти открыто объявили себя наследниками и продолжателями дела националистов.

«Верховная рада провозгласила боевиков ОУН УПА* бойцами за национальную независимость», — добавил министр.

Ранее Шойгу заявил, что специальная операция РФ по защите народа Донбасса развенчала миф о якобы непобедимости западного оружия. Он отметил, что все поставки ВСУ успешно перемалываются российскими военными в ходе сражений.

* ОУН-УПА, Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.